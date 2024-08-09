Челябинца с килограммом «синтетики» поймали с поличным в Сосновском районе

Молодой человек оказался наркодилером со стажем

В лесном массиве в Сосновском районе задержали челябинца, который прятал в тайник свертки с порошком. Парня задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области при силовой поддержке подразделения СОБР регионального управления Росгвардии.

Как сообщили в полиции, задержанным оказался 22-летний неоднократно ранее судимый местный житель.

«При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у молодого человека свертки с неизвестным веществом, которое по результатам экспертизы оказалось наркотиком синтетического происхождения „альфа-PVP“. Общий вес изъятого составил около килограмма», — говорится в сообщении.

Установлено, что среди судимостей наркодилера были и за хранение наркотиков.

«Для продолжения противоправной деятельности и сокрытия ее от близких злоумышленник снял комнату в областном центре, которую использовал, как склад. Там же он фасовал наркоту — все найденные в ходе обыска свертки направлены на экспертизу», — добавили в полиции.

В отношении парня возбуждено дело о покушении на незаконный борот наркотиков, он взят под стражу.