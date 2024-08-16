Челябинца приговорили к пяти годам колонии за пьяное ДТП, в котором погиб пассажир

Водитель посчитал решение суда строгим и решил его обжаловать

В Челябинске вынесли приговор 20-летнему парню, который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП. Ему назначили пять лет и семь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Водитель признал вину, но посчитал приговор строгим и решил его обжаловать. Об этом рассказали в пресс-службе Советского райсуда.



Установлено, что в сентябре прошлого года компания молодых людей распивала алкоголь в Советском районе. 20‑летний парень, которого уже ловили за пьяное вождение, предложил прокатиться на его машине.

«Молодые люди согласились, и обвиняемый, не имея водительских прав, снова сел за руль в нетрезвом виде. В ходе езды превысил допустимую скорость, вылетел на обочину дороги и произвел наезд на электроопору и дерево», — рассказали в пресс-службе.

Сидящий рядом пассажир получил многочисленные травмы. Он скончался в больнице. Девушки остались живы.

Водитель признал вину, раскаялся и принимал меры к возмещению вреда. Советский суд признал его виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст. 264.1 УК РФ) и в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Парню назначили реальный срок и лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, на три года.