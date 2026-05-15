Челябинца приговорили к 20 годам за попытку диверсии на ЮУЖД

Он и еще четверо сообщников выполняли задания иностранного куратора

Челябинский областной суд признал пятерых жителей региона виновными в диверсии на железной дороге. Они действовали по заданию иностранного куратора, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Установлено, что в декабре 2022 года злоумышленники, объединенные единым преступным умыслом, совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги.

Суд приговорил одного из участников к 5 годам лишения свободы, второго — к 6 годам, еще двоих — к 8 годам каждого. Организатора преступных действий осудили на 20 лет, первые 5 из которых он проведет в тюрьме.

Осужденные будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.