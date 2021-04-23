Челябинца подозревают в организации экстремистского сообщества

Мужчина руководил деятельностью Свидетелей Иеговы

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Челябинска. Его подозревают в организации деятельности экстремистского сообщества. Об этом сегодня, 23 апреля, рассказали в пресс-службе СКР по региону.

По данным следствия, мужчина занимал должность «районного надзирателя» в структуре Свидетей Иеговы. Эта организация была признана экстремистской и ликвидирована определением Верховного суда РФ от 17 июля 2017 года.

Подозреваемый осуществлял надзор на деятельностью собраний, проповедническими мероприятиями данной организации и проводит беседы с жителями Челябинска и области в целях пропаганды деятельности запрещенного сообщества и вовлечения граждан в религиозное учение. Мужчина организовывал встречи, в рамках которых обсуждались статьи религиозной литературы, содержащей высказывания, унижающие человеческое достоинство людей других вероисповеданий.

«В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Преступные действия были выявлены и пресечены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.