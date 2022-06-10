Челябинца, побившего дочь возле школы, освободили от ответственности

Девочка рассказала, что не испытала моральных и физических страданий

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В Челябинске прекратили административное дело о побоях в отношении мужчины, который ударил свою дочь возле школы. Об этом сообщили в УМВД по городу.

По данным полиции, в рамках производства была проведена экспертиза, которая показала, что вреда девочка не получила. Сама школьница объяснила, что не получила моральных и физических страданий.

«Материалы были направлены в суд, где производство было прекращено», — уточнили в УМВД по Челябинску.

Напомним, инцидент, попавший на видео, случился возле образовательного центра на Университетской Набережной. На кадрах видно, как отец возле автомобиля отвешивает девочке подзатыльник, стягивает с ребенка рюкзак, а потом пинает дочку. После этого школьница садится в машину.



Отец объяснил причину поступка.