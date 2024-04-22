Напомним, утром 18 августа 2023 года подсудимый с целью ограбления нанес 68-летней пенсионерке удар молотком по голове, отчего потерпевшая потеряла сознание. Он сорвал с шеи золотую цепь, серьгу и нанес еще не менее трех ударов молотком в голову потерпевшей.
«Потерпевшей причинена травма головы, повлекшая легкий вред здоровью и материальный ущерб — 37 тысяч рублей. В ходе следствия похищенное имущество частично возвращено потерпевшей», — отметили в ведомстве.
Суд назначил виновному наказание 5 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.