Челябинца отправили в колонию за разбойное нападение на пенсионерку

Мужчина несколько раз ударил женщину молотком по голове

В Челябинске Ленинский районный суд вынес приговор 62-летнему южноуральцу, который избил и обокрал пенсионерку, сообщает прокуратура региона.

Напомним, утром 18 августа 2023 года подсудимый с целью ограбления нанес 68-летней пенсионерке удар молотком по голове, отчего потерпевшая потеряла сознание. Он сорвал с шеи золотую цепь, серьгу и нанес еще не менее трех ударов молотком в голову потерпевшей.

«Потерпевшей причинена травма головы, повлекшая легкий вред здоровью и материальный ущерб — 37 тысяч рублей. В ходе следствия похищенное имущество частично возвращено потерпевшей», — отметили в ведомстве.

Суд назначил виновному наказание 5 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.