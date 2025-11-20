Челябинца отправили в колонию за проукраинскую пропаганду

Приговор вынес Центральный окружной военный суд

Жителя Челябинска отправили в колонию за публикации в интернете, но не простые, а наполненные призывами к экстремистской работе и оправданиями терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

Еще зимой сотрудники ведомства обнаружили записи в соцсетях. Начали копать и выяснили, что сделал их — осознавая общественно опасный характер этого — 42‑летний челябинец, который оказался крайним сторонником проукраинской идеологии.

Мужчину задержали в феврале, а накануне Центральный окружной военный суд признал его виновным по части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности). Приговор: шесть лет колонии, а после освобождения — еще три года запрета на администрирование сайтов.

Приговор в законную силу не вступил.