Челябинца отправили в колонию строгого режима за диверсию

Виновный поджег релейный шкаф

Сегодня, 28 июня, Челябинский областной суд вынес приговор 29-летнему местному жителю. Его признали виновным в диверсии и подготовке к ней (статья 281 УК РФ). Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Суд установил, что в августе прошлого года виновный поджег релейный шкаф на одной из станций ЮУЖД. Также выяснилось, что он готовил еще одну диверсию.

«Виновный приговорен к 15 годам лишения свободы», — сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.