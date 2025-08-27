Челябинца отправили в колонию на 5 с половиной лет за призыв убивать чиновников

Сомнительные комментарии приверженец запрещенной в России террористической организации строчил в соцсети

Челябинца отправили в колонию за комментарии в соцсети, впрочем, сообщения не были невинными — в них содержались в том числе призывы к покушению на жизни людей, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Деятельность террористического характера была пресечена в мае 2024 года сотрудниками ведомства.

«Комплексом оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина является крайним сторонником запрещенной террористической организации, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил в соцсети комментарии, в которых содержались призывы к терактам и посягательству на жизнь представителей органов госвласти», — рассказали в управлении.

Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета). Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал комментатора виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима с лишением права в течение двух лет администрировать сайты.

Приговор в законную силу не вступил.