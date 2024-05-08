Челябинца отправили в колонию строгого режима за изготовление взрывчатки

Также виновный хранил оружие

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю за незаконное изготовление взрывных устройств, хранение огнестрельного оружия и сбыт боеприпасов. Об этом сегодня, 8 мая, сообщили в УФСБ по региону.

Из незаконного оборота изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, пистолет с признаками переделки и детали огнестрельного оружия.

«Судебной инстанцией виновный приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — рассказали в УФСБ по Челябинской области.