Челябинца отправили на принудительное лечение за угрозы полицейскому

Из-за преследования к женщине-дознавателю были приставлены сотрудники СОБРа

48-летнего жителя Челябинска отправили на принудительное лечение за угрозы и преследование женщины-дознавателя, которая ранее расследовала и направила в суд уголовное дело с его участием. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила приговор без изменений, сообщили сегодня, 3 июня, в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2017 году дознаватель расследовала и направила в суд уголовное дело в отношении челябинца, обвиняемого по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 232 УК РФ. Он получил условный срок.

Мужчина с признаками болезненного состояния психики с января 2019 по март 2020 года направлял угрозы в смс-сообщениях с телефона и другой техники в адрес дознавателя. Он обещал нанести ей телесные повреждения, испортить имущество.

«Дознаватель реально воспринимала данные угрозы, поскольку мужчина был неоднократно замечен возле здания отдела полиции и возле ее дома. Кроме того, для ее безопасности были приставлены сотрудники СОБРа», — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчину осудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и отправили для принудительного лечения в медорганизацию специализированного типа.

В апелляционных жалобах адвокат и законный представитель считали, что мужчина не совершал общественно опасное деяние, оспаривали заключение эксперта о его психическом состоянии.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда постановление суда первой инстанции оставила без изменений.