Челябинца осудили за сбыт запрещенного вещества в наркологию

В тюрьме он проведет почти 9 лет

В Ленинском районном суде Челябинска вынесли приговор ранее судимому мужчине по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, он попытался передать запрещенное вещество своему другу, проходящему лечение в наркологической больнице.

Для того, чтобы получить наркотик от своего товарища, мужчина привязал к носку веревку и спустил его из окна палаты. Обвиняемый положил туда шприц и сверток с метадоном массой 0,32 грамма. Однако получить запрещенное вещество не удалось: процесс передачи наркотика увидел заведующий отделением.

«С учетом рецидива виновному по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 30, пункту „б“ части 3 статьи 228.1 УК РФ назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима»,— сообщили в ведомстве.

Получатель наркотика ранее был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.