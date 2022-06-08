Челябинца осудили за сбыт фальшивых денег

Мужчину отправили в колонию строгого режима на 4 года

В Челябинске сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта фальшивых денег. Местного жителя задержали при попытке распространить поддельные купюры. Мужчину осудили на 4 года в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Челябинец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК России («Сбыт поддельных денег»). Калининский районный суд г. Челябинска приговорил его к лишению свободы сроком 4 года. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее челябинец уже был судим за сбыт наркотиков. На этот раз его задержали при попытке распространить поддельные купюры номиналом по 5 тысяч рублей. Фальшивку мужчина купил в интернете.

Ранее сотрудники областного управления ФСБ изъяли у жителя Магнитогорска 10 кг гашиша. Наркотики мужчина планировал сбыть в Челябинске и других городах страны.