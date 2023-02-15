Челябинца осудили за разбойное нападение на подростка в лифте

Мужчина ранее отбывал наказание за аналогичное преступление

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор 39-летнему мужчине. Он признан виновным в разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что в ноябре прошлого года в лифте дома по улице Румянцева обвиняемый напал на 15-летнего подростка и, угрожая холодным оружием, выхватил у потерпевшего телефон.

«Приговором суда с учетом рецидива виновному назначено наказание в виде 5 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.