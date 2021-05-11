Челябинца осудили за погром в регистратуре поликлиники

Мужчина разбил стеклянную перегородку и ранил сотрудницу

Житель Челябинска поранил лицо сотрудницы регистратуры поликлиники, разбив разделяющее стекло. 34-летний мужчина приговорен к 10 месяцам исправительных работ и выплате моральной компенсации. Об этом сегодня, 11 мая, в пресс-службе областной прокуратуры.

«В августе 2020 года подсудимый в ходе конфликта с сотрудницей регистратуры при получении талона в поликлинике ударил кулаком по защитному экрану из стекла. Перегородка разбилась. Осколки нанесли резаную рану лица потерпевшей», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По заключению эксперта, рубец на лице потерпевшей является неизгладимым, требующим оперативной коррекции для устранения.

Подсудимый вину признал в полном объеме, частично возместил материальный ущерб — оплатил лекарства.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Судом виновному назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы в доход государства.

Мужчина также возместит моральный вред в размере 40 тысяч рублей.