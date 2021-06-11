Челябинца осудили за незаконную охоту на косуль

Мужчине назначили исправительные работы

Карталинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего челябинца. Он признан виновным в незаконной охоте. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в октябре 2019 года осужденный, не имея именной разовой лицензии на отстрел животных, выстрелил в самку и самца сибирской косули стоимостью в 40 тысяч рублей за каждую особь. Вскоре мужчину задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства»).



«Виновному назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 10% в доход государства. Также он лишен права заниматься охотой на срок два года», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Осужденный обязан выплатить ущерб в 80 тысяч рублей Минэкологии области.

Напомним, в феврале Нязепетровский районный суд вынес приговор в отношении четверых жителей Челябинска. Они признаны виновными в незаконной добыче косуль и лося.

