Челябинца осудили за ловлю раков на озере Смолино

Мужчине назначили условный срок

В Челябинске вынесли приговор мужчине, который вместе со своим товарищем незаконно выловил из озера Смолино 840 раков. Ему назначили наказание в виде условного лишения свободы на два года. Товарищ осужденного отделался штрафом. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Преступление мужчины совершили в октябре 2023 года. Из озера Смолино, являющегося памятником природы, 38-летний и 40-летний челябинцы с помощью запрещенных орудий лова выловили 840 раков. Но ни спрятать, ни продать улов они не успели: мужчин задержали инспекторы во время рейда по пресечению браконьерской деятельности. Причиненный ущерб составил 193 тысячи рублей.

Челябинцев обвинили в незаконной добыче водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба (часть 3 статьи 256 УК РФ). В ходе заседания оба обвиняемых свою вину полностью признали, а также ими был возмещен причиненный ущерб. С учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств 38-летнему ранее судимому мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно. В отношении его несудимого товарища уголовное дело было прекращено — ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.