Челябинца осудили за избиение подростка

15-летний школьник пнул мяч в машину мужчины

Житель Челябинска пошел под суд за нанесение телесных повреждений 15-летнему мальчику. Подросток попал мячом по автомобилю подсудимого. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Осужденный находился в припаркованном автомобиле Subaru Forester. Мужчина услышал удар мяча о кузов и вышел из машины наказать подростка. Он догнал мальчика, пнул его ногой и нанес не менее десяти ударов руками по голове.

Потерпевший получил перелом пальца. Суд назначил челябинцу один год ограничения свободы за причинение вреда средней тяжести (часть 1 статья 112 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил.