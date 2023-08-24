Челябинца осудили за дебош в троллейбусе и угрозу взрыва

Хулиган был пьян

Суд в Челябинске приговорил к трем годам и одному месяцу колонии местного жителя, который в пьяном виде атаковал троллейбус и угрожал его взорвать из-за отказа водителя остановиться в неположенном месте. Об этом сегодня, 24 августа, сообщила прокуратура Челябинской области.

Инцидент произошел 5 сентября 2022 года. Когда водитель троллейбуса № 5 отказался высадить мужчину там, где ему хотелось, нетрезвый пассажир вышел на остановке «Кольцо» и сначала разбил зеркало заднего вида, а потом лобовое стекло. Орудием нападения была бутылка водки. Вдобавок дебошир угрожал водителю и пассажирам взорвать троллейбус.

Суд признал челябинца виновным в хулиганстве и приговорил его к лишению свободы в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.