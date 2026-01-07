Челябинца оштрафовали за езду по городскому бору на автомобиле

Мужчина решил, что пешеходные тропы с лавочками резко стали дорогой

Челябинец решил, что городской бор резко стал открытым для езды автомобилей, и проехался там на своем Nissan Qashqai. Личность водителя уже установили, сообщают в ГАИ города.

В соцсетях разлетелось видео, как Nissan Qashqai мчит по тропинке мимо лавочек. Как оказалось, за рулем был 55-летний мужчина. Он проигнорировал запрещающие знаки и въехал в городской бор.

Сотрудники Госавтоинспекции вызвали челябинца в отдел, где на него составили административный протокол. Нарушителю грозит штраф. С водителем также провели профилактическую беседу.