Челябинца, насмерть забившего собутыльника, поймали по горячим следам

Прибывшие по вызову в частный дом полицейские заметили на улице мужчину, на одежде которого виднелись бурые пятна

В Челябинске устанавливаются обстоятельства смертельного избиения местного жителя, ставшего жертвой неприязненных отношений 21-летнего собутыльника. Инцидент произошел в ночь на 14 ноября в Калининском районе города, агрессор был задержан по горячим следам, сообщает пресс-служба полиции.

Сигнал о совершении тяжкого преступления в частном доме на улице Можайской поступил в отдел полиции «Калининский», на место выехал экипаж ППС. Прибывшие правоохранители заметили недалеко от дома мужчину, на одежде которого виднелись бурые пятна. В ходе осмотра придомовой территории они обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, вызвали следственно-оперативную группу и следователей СК.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчины 48 лет и 21 года выпивали вместе, поссорились и младший «из личных неприязненных отношений» избил второго. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Он арестован. Расследование продолжается.