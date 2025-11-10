Челябинца, напавшего на ребенка с ножом на ЧМЗ, отправили лечиться

Суд признал 37-летнего мужчину невменяемым

Суд в Челябинске принял решение относительно 37‑летнего местного жителя, который в апреле этого года напал с ножом на незнакомого ребенка в Металлургическом районе, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел в апреле текущего года во дворе дома на улице Дегтярева. По данным следствия, мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, напал на 11‑летнего мальчика. Он повалил ребенка на землю и не менее 15 раз ударил его ножом. Уверенный, что ребенок мертв, злоумышленник скрылся с места преступления. Однако жизнь мальчика спасло своевременное вмешательство прохожего, который обнаружил потерпевшего и вызвал скорую помощь. Ребенка успели довезти в больницу.

В ходе расследования была назначена комплексная судебная экспертиза, которая установила, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством. Эксперты пришли к выводу, что во время нападения мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд счел доказательства следствия достаточными и вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Мужчина будет проходить лечение в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением.