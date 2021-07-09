Челябинца на электросамокате сбила иномарка

Пострадавший впал в кому

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Напротив дома № 30 по Университетской Набережной в Челябинске иномарка сбила 21-летнего челябинца на электросамокате. Молодой человек получил тяжелые травмы. Он находится в коме. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось накануне вечером, 8 июля. 31-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил молодого человека на электросамокате. Пострадавший двигался по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От удара молодого человека отбросило на несколько метров.

«После наезда автомобиль „Ниссан“ изменил направление движения и врезался в препятствие (металлическое ограждение перильного типа 3 пролета), повредив его. Мужчина, передвигавшийся на самокате, получил травмы и был госпитализирован в состоянии комы», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Ночью 4 июля другой молодой человек пересекал проезжую часть на электросамокате напротив дома № 31А/2 по улице Молодогвардейцев. В какой-то момент его сбил автомобиль «Хендай IX 35», за рулем которого находился 37-летний мужчина. Парень на электросамокате получил травмы.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинцы пожаловались на отсутствие необходимой инфраструктуры в городе для комфортного использования самокатов.

В ГИБДД напомнили, что на самокате нельзя пересекать проезжую часть, необходимо спешиться.