Челябинца, которого скрутил ремнем оперативник, будут судить за покушение на убийство

Дело ревнивца направлено для рассмотрения в Центральный районный суд

Ревнивец, задержанный челябинским оперативником за нападение на женщину с ножом, ответит за содеянное в суде, сообщает пресс-служба областного главка.

Напомним, инцидент произошел в мае у одного из домов по Российской. Сотрудник полиции, возвращаясь со службы, стал свидетелем нападения — мужчина набросился на спутницу с ножом. Убегавшего злоумышленника страж порядка обездвижил брючным ремнем, вызвал следственно-оперативную группу и вместе с другими очевидцами зажимал многочисленные раны потерпевшей до приезда медицинских работников.

Доставленный в ОП «Центральный» 49‑летний мужчина рассказал, что на преступление его толкнула ревность, но смерти потерпевшей он не желал.

В отношении ревнивца было возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.