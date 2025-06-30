Челябинца будут судить за убийство 20-летней давности

Оперативникам областного главка удалось выйти на четырежды судимого подозреваемого

Челябинец, задержанный оперативниками областного полицейского главка за убийство, совершенное более 20 лет назад, ответит за содеянное в суде, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление совершено летом 2004 года в Ленинском районе. По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения вблизи одного из домов на улице Пограничной, в ходе уличного конфликта с проходившим мимо молодым человеком, используя малозначительный повод, нанес не менее 12 ударов руками и ногами и восемь — острым предметом в область головы и туловища 22-летнего парня, после чего скрылся. Потерпевший скончался на месте.

«Несмотря на давность произошедшего, оперативникам удалось установить места проживания сначала девушки, а затем и самого подозреваемого. В ходе работы фигурант, 44-летний, ранее четырежды судимый, в том числе за убийство, полностью признался в содеянном», — рассказали в полиции.

В отношении него СК возбуждено и расследовано дело по пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователем СК России наложен арест на имущество обвиняемого.