Челябинца арестовали по делу о мошенничестве при получении ипотеки

Мужчина не собирался выплачивать кредит

В Челябинске 47-летнего мужчину, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере при получении ипотечного кредита, отправили в СИЗО на два месяца, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый через сайт «ДомКлик» предоставил в банк ложные сведения для получения кредита на строительство дома. Банк выдал ему 4,2 миллиона рублей. Но гасить кредит мужчина не планировал.

В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По ходатайству прокурора обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.