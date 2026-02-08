Прокуратура через суд требует с Челябинской службы городских кладбищ вернуть в городской бюджет более 3,9 миллиона рублей, которые сотрудники управления заплатили предпринимателю за оказание гарантированных услуг по погребению. Эти услуги сотрудники управления должны были оказать самостоятельно, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В ходе проверки выяснилось, что похоронщики в период с 2023 по 2025 годы заключили с ИП три контракта на сумму почти 4 миллиона рублей. Своими действиями они не только нарушили законодательство, но и ущемили права людей на оказание гарантированных похоронных услуг.
«Прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием признать контракты недействительными и вернуть деньги в бюджет. На средства индивидуального предпринимателя наложен арест»,— уточнили в ведомстве.
Ход рассмотрения дела поставлен на контроль.