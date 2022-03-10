Челябинскую школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

Опасных предметов не обнаружено

В Челябинске из-за сообщения о минировании из школы № 115 в Курчатовском районе эвакуировались персонал и ученики. Опасных предметов обнаружено не было, сообщили в ГУ МВД по региону.

После получения информации о заложенной в здании бомбе накануне, 9 марта, на улицу оперативно эвакуировали школьников и педагогов. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывных устройств.

«В здании проведена проверка, предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — прокомментировали в региональном ГУ МВД.

Добавим, накануне уже в пятый раз за последнюю неделю эвакуировали покупателей и персонал ТРК «Горки» из-за ложного сообщения о минировании.

Атакам лжеминеров на прошлой неделе подверглись заводоуправления ЧЭМК и ЧМК.

