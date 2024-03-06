Челябинскую пенсионерку ограбил малознакомый мужчина во время распития спиртного

Подозреваемый сорвал с женщины золотую цепочку и скрылся

В полицию обратилась 62-летняя жительница Ленинского района Челябинска. Она рассказала, что пригласила к себе в гости малознакомого мужчину для распития спиртных напитков. В какой-то момент между ними произошла ссора, и гость, сорвав с шеи женщины золотую цепочку, скрылся. Ущерб она оценила в 60 тысяч рублей. Правоохранители, работая по заявлению, задержали подозреваемого по горячим следам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские предварительно опросили потерпевшую, ее соседей, составили словесный портрет злоумышленника и задержали его. Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Цепочку он успел сбыть, а деньги потратить.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о грабеже (часть 1 статьи 161 УК РФ). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.