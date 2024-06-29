Челябинскую область заливает дождями, возможен выход рек из берегов

Экстренное предупреждение

Челябинская область попала в сферу влияния Аральского циклона, который обеспечил региону проливные дожди и грозы с градом.

Сильные и очень сильные осадки (2,6-63 мм) прошли по всей территории области, максимальное количество осадков выпало на западе региона, в Катав-Ивановске, — 77 % от месячной нормы. Порывы ветра местами достигали 15-18 м/с, ночью на юге отмечались туманы. Температура воздуха была днем 13-22, ночью — 9-16 градусов.

В субботу, 29 июня, в отдельных районах Челябинской области ожидаются гроза, сильный и очень сильный дождь, сильный ливень, град, местами крупный, при грозе шквалистое усиление ветра 25 м/с.

«В районах выпадения сильных дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды в небольших реках, местами с выходом воды на пойму», — предупреждает Уральский ЦГМС.

Синоптики добавили, что в течение сегодняшнего дня зона сильных и очень сильных фронтальных осадков устремится на северо-восток, охватит крайний юг и юго-восток Свердловской области, в том числе ожидается сильный дождь в Екатеринбурге, значительным дождем отметится в Курганской и переместится на север УрФО. При этом предполагается, что центральная часть циклона будет довольно малоподвижна, далеко на север не углубится, а от Челябинска 30 июня неспешно будет двигаться на восток вдоль границы с Казахстаном.