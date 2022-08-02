Челябинскую компанию оштрафовали на миллион рублей за подкуп сотрудника дорожной больницы

За технику и имущество должностное лицо медучреждения приняло работы без их выполнения

В Челябинске ООО «Рестарт» оштрафовали на 1 миллион за коммерческий подкуп должностного лица в клинической больнице ОАО «РЖД». Транспортная прокуратура региона установила, что руководитель компании покупал для сотрудника медучреждения строительные материалы, бытовую технику и прочее имущество. За это должностное лицо приняло у подрядчика фактически не выполненные работы в дорожной больнице Челябинска, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Компанию оштрафовали по постановлению Уральской транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство региона установило, что с февраля по апрель 2017 года руководитель ООО «Рестарт» в качестве коммерческого подкупа приобрел для начальника отдела автоматизированных систем управления Дорожной клинической больницы Челябинска строительные материалы, бытовую технику. Стоимость вознаграждения — более 170 тысяч рублей.

А с декабря 2019 года по апрель 2020 года они же вновь передали имущество на 330 тыс. рублей начальнику отдела информационных технологий больницы.

«За полученные вознаграждения должностные лица НУЗ „Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД»“ без фактической проверки подписали акты выполненных работ по договорам оказания учреждению услуг по разработке, внедрению, а также технической поддержке медицинской информационной системы», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Участников административного дела привлекли к уголовной ответственности.