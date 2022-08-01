Челябинскую компанию «Дорстройгрупп» оштрафуют на 1 млн за дачу взятки

Незаконное вознаграждение предназначалось экспертам по приемке работ

По постановлению прокурора компанию ООО «Долгостройгрупп» оштрафовали на 1 миллион рублей за дачу взятки. Выяснилось, что директор компании передал работникам «Росдортехнологии» два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей в качестве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Должностные лица из «Росдортехнологии» должны были принять работы по контрактам на ремонт автодорог федерального значения. Сами работы «Дорстройгрупп» при этом не выполнила.

В отношении организации возбудили административное дело за незаконное вознаграждение в интересах компании (часть 1 статьи 19.28 КоАП РФ). Юридическому лицу назначили 1 миллион рублей штрафа.

Директора «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна сейчас судят по делу о взятках.

Отметим, что ООО «Дорстройгрупп» — один из крупнейших дорожных подрядчиков Челябинской области. Компания в общей сложности заключила 40 контрактов на сумму более 5 миллиардов рублей. Основными заказчиками выступали управление дорог «Южный Урал», Миндортранс Челябинской области и комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.