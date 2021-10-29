Челябинскую гимназию эвакуировали из‑за сообщения о бомбе

Тревога оказалась ложной

Сегодня утром, 29 октября, территорию школы № 96 в Металлургическом районе Челябинска оцепили из-за звонка неизвестного, который сообщил, что в здании находится бомба. Информацию об эвакуации учеников и учителей Первому областному информагентству сообщили в администрации учебного заведения.

«Оперативные мероприятия завершены, школа работает в штатном режиме», — сообщила секретарь гимназии.

В ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.

По предварительной информации, в гимназию позвонил неизвестный и сообщил о заложенном взрывном устройстве. Оперативники оцепили здание, проверили все классы и другие помещения школы. Никаких посторонних предметов обнаружено не было.