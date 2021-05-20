Челябинской облсуд отложил третью апелляцию на приговор Наилю Курманову

Экс-полицейский признан виновным в передаче наркотиков заключенному





Сегодня, 20 мая, Челябинский областной суд перенес заседание по рассмотрению апелляции на приговор в отношении 46-летнего Наиля Курманова, признанного виновным в передаче наркотиков заключенным СИЗО и превышении должностных полномочий.

В зале заседаний Челябинского облсуда сегодня собрались родственники осужденного — жена и двоюродный брат. Сам Наиль Курманов присутствовал на слушании виртуально: была организована видеоконференция из следственного изолятора, где осужденный в очередной раз ожидает положительного решения — отмены приговора Калининского районного суда.





В феврале первая инстанция вынесла в третий раз обвинительный вердикт в отношении бывшего полицейского. Его признали виновным по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и превышении полномочий (статья 286 УК РФ).

Калининский райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Примечательно, что это уже третий приговор Наилю Курманову, — два предыдущих отменены апелляционной инстанцией. В первый раз его приговорили к 11 годам лишения свободы и после пересмотра дела оправдали за передачу наркотиков заключенным, оставив в силе приговор за превышение полномочий. Тогда Челябинской облсуд нашел нарушения Уголовно-процессуального кодекса и по этому наказанию. Эта судебная история длится уже шестой год. Своей вины бывший полицейский не признает.





«Меня ни разу за время следствия не спросили, где я приобрел наркотики, которые якобы передал заключенным. На какие средства, в конце концов, я мог их приобрести? Жил в маленькой однокомнатной съемной квартире с женой и тремя детьми. Зачем мне было рисковать работой, семьей, пенсией и жильем, которого я так ждал», — сказал Наиль Курманов.

Сегодня осужденный сообщил суду, что у него значительно ухудшилось состояние здоровья из-за нахождения в СИЗО.

«Появилась аритмия, сердце болит», — сообщил мужчина.

В целом же осужденный был спокойным, хоть и заметно уставшим.

Адвокаты мужчины Константин Акулич и Евгений Абрамовских уже шесть лет буквально «выгрызают» свободу для своего подзащитного. И, учитывая два предыдущих оправдательных вердикта, небезуспешно.

«Речь идет об особо тяжком преступлении, и в соответствии с частью 1 статьи 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относительности, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности — достаточности для разрешения уголовного дела. По настоящему делу указанные правила оценки доказательств при вынесении приговора выполнены не были», — подчеркнул Акулич.



Сегодня судейская коллегия должна была оставить в силе или отменить приговор Калининского райсуда, однако защитники Курманова сообщили, что в апелляционной жалобе есть существенные дополнения и прокурор не успела с ними ознакомиться.





«Прокурору необходимо детально изучить дополнения, поэтому заседание переносится», — сообщили в суде.

После этого Наиль Курманов попросил время для совещания со своими защитниками.

Напомним, задержание оперуполномоченного отдела полиции «Калининский» произошло в октябре. Мужчина подозревался не только в хранении и сбыте наркотических веществ, среди которых были героин и синтетические наркотики, но и в использовании их для другого преступления.

По данным следствия, 16 июля 2015 года тогда еще 40-летний полицейский вывез из СИЗО троих обвиняемых для проведения следственных действий по уголовному делу. Но вместо осуществления следствия он передал им психотропные и наркотические вещества, чтобы заключенные написали явки с повинной по уголовным делам о нераскрытых преступлениях.

Защита Курманова строилась в том числе и на характеристике свидетелей — это заключенные Евгений Кулаков, Алексей Лебедев и Максим Мотыхляев. Все они неоднократно отбывали наказание, один из заключенных имеет 17 судимостей. Кстати, из года в год в ходе рассмотрения этого дела количество эпизодов, вменяемых Курманову, сокращается. По последнему приговору он передал наркотики только одному постояльцу следственного изолятора.