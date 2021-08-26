В парке ж/д станции Челябинск-Главный поздним вечером 25 августа произошел сход трех вагонов, груженных щебнем. В результате ЧП никто не пострадал, причины произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.
«Два вагона сошли всеми колесными парами, один вагон сошел одной тележкой двумя колесными парами. Проводятся восстановительные работы», — говорится в сообщении.
Следователи совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.
Напомним, 30 июля сошел с рельсов локомотив. Выяснилось, что сотрудники неправильно содержали железнодорожные пути. Начальника дистанции пути станции Челябинск-Главный привлекли к административной ответственности.