В Челябинской области три железнодорожных вагона сошли с рельсов

На станции Челябинск-Главный проводят восстановительные работы

В парке ж/д станции Челябинск-Главный поздним вечером 25 августа произошел сход трех вагонов, груженных щебнем. В результате ЧП никто не пострадал, причины произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

«Два вагона сошли всеми колесными парами, один вагон сошел одной тележкой двумя колесными парами. Проводятся восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Следователи совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Напомним, 30 июля сошел с рельсов локомотив. Выяснилось, что сотрудники неправильно содержали железнодорожные пути. Начальника дистанции пути станции Челябинск-Главный привлекли к административной ответственности.