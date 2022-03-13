«Я работал в офисе на 13-м этаже. Около пяти часов дня была пожарная тревога. Я решил спуститься по лестнице, чтобы не застрять в лифте. Работников в здании сегодня мало. Паники нет. Вышли на улицу, а там из окон — льется вода. Возможно, было какое-то возгорание», — рассказывает Марат.
По кадрам, сделанным нашим фотографом, на самом деле можно подумать, что где-то водой заливали огонь. Но пожарные к зданию не подъезжали.
«Никаких вызовов по этому адресу не было», — заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.
Причина тревоги оказалась куда прозаичнее. В управляющей компании, которая обслуживает бизнес-центр, рассказали, что в здании «случилась бытовая ситуация». И она никак не связана с огнем.