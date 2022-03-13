Челябинский бизнес-центр залило водой — видео

Работники офисов эвакуировались на улицу

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В челябинском бизнес-центре «Ньютон», расположенном на улице Труда, 78, нештатная ситуация. Сотрудники разных компаний, оказавшиеся на работе, в спешке покинули свои офисы. Очевидцем ЧП стал фотограф ИА «Первое областное» Марат Муллыев.

«Я работал в офисе на 13-м этаже. Около пяти часов дня была пожарная тревога. Я решил спуститься по лестнице, чтобы не застрять в лифте. Работников в здании сегодня мало. Паники нет. Вышли на улицу, а там из окон — льется вода. Возможно, было какое-то возгорание»,

— рассказывает Марат.

По кадрам, сделанным нашим фотографом, на самом деле можно подумать, что где-то водой заливали огонь. Но пожарные к зданию не подъезжали.

«Никаких вызовов по этому адресу не было»,

— заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.

Причина тревоги оказалась куда прозаичнее. В управляющей компании, которая обслуживает бизнес-центр, рассказали, что в здании «случилась бытовая ситуация». И она никак не связана с огнем.