Челябинского врача будут судить за смерть пациента после нелегального вывода из запоя

В течение нескольких лет он проводил незаконные платные процедуры

В Челябинске врача будут судить за незаконную медицинскую деятельность, которая привела к смерти человека, и незаконный оборот сильнодействующих веществ. По данным следствия, 31-летний мужчина, работая в составе группы, выезжал на дом к людям, чтобы вывести их из состояния алкогольного и наркотического опьянения.

15 января 2025 года, по данным СК, он приехал в дом в деревне Касарги Сосновского района, где за 10 тысяч рублей оказал 47-летнему мужчине наркологическую помощь и сделал внутривенные инъекции сильнодействующих препаратов. После этого состояние пациента резко ухудшилось, он вскоре скончался.

По данным следствия, с июня 2022 по апрель 2025 года мужчина незаконно покупал, хранил и перевозил сильнодействующие вещества. Он использовал их для платных процедур по выведению людей из алкогольной и наркотической интоксикации. При этом он знал, что такие вещества запрещены, а выездная наркологическая помощь разрешена только бригадам скорой помощи.

С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело выделили в отдельное производство. Расследование в отношении его сообщников продолжается. Дело передано в Центральный районный суд Челябинска.