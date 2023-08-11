Челябинского учителя отправили в СИЗО по делу о насилии над 8‑летней девочкой

Максим М. отказался комментировать свою позицию СМИ

Сегодня, 11 августа, Сосновский районный суд отправил в СИЗО 32-летнего учителя русского языка и литературы. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ), передает журналист Первого областного информагентства из зала суда.

Заседание прошло в закрытом для СМИ режиме. Обвиняемый и его адвокат отказались комментировать позицию.

Максим М. родился в Троицке 15 августа 1990 года, окончил Челябинский государственный педагогический университет, работает учителем русского языка и литературы в образовательном центре в Челябинске.

Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат просил отправить обвиняемого под домашний арест.

«Суд постановил заключить Маркина М. под стражу сроком на два месяца, до 10 октября», — огласила решение судья.

По данным ИА «Первое областное», обвиняемый проживает в челябинской квартире вместе с девушкой.



Напомним, по версии следствия, учитель надругался над девочкой на кладбище в поселке Касарги.