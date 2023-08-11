Челябинского учителя обвиняют в насилии над 8-летней девочкой

По предварительным данным, мужчина надругался над школьницей над кладбище

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего учителя русского языка литературы о насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, он надругался над 8-летней девочкой на кладбище в поселке Касарги. Сообщение о возбуждении уголовного дела Первому областному информагентству подтвердили в СУ СКР по региону.

По данным ИА Первое областное, ЧП случилось 9 августа. Мужчина посадил девочку в машину в поселке Есаульском Сосновского района, отвез на кладбище и надругался.

Мужчина работает учителем русского языка и литературы в образовательном центре в Челябинске. Сегодня ему изберут меру пресечения.