Челябинского таможенника арестовали за превышение должностных полномочий и взятку

За деньги он пропустил автомобиль с подкарантинным товаром

Сотрудники ФСБ задержали старшего инспектора отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Челябинской таможни за превышение должностных полномочий и взятку. Он арестован, сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области.

По версии следствия, 7 августа на пункте пропуска «Бугристое-Автодорожное» в Троицке обвиняемый за деньги пропустил автомобиль, загруженный подкарантинным товаром.

В отношении должностного лица возбуждены и расследуются уголовные дела о превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве (пункт «е» части 3 статьи 286, часть 1 статьи 291.2 УК РФ). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.