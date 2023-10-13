Челябинского стримера подозревают в издевательствах над котом

Тревогу забили зрители

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В Челябинске полиция опросила 21-летнего стримера, который называет себя «Каспер». К правоохранителям обратились зрители, заподозрившие, что парень издевается над котом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по Челябинску.

«Он жестоко измывался над котенком, избил его. У животного была кровь на морде. Эфиры ведет в пьяном виде всегда», — рассказала пользовательница социальной сети «ВКонтакте».

Действительно, житель Чурилово ведет группу в соцсети и устраивает прямые эфиры на два часа, употребляет на камеру пиво и курит самокрутки.

«Полицейские Челябинска проводят проверку по факту возможного жестокого обращения с животными. 21-летний житель Чурилово, подозреваемый в совершении противоправного деяния, опрошен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в городской полиции.

Кота у стримера забрали и поместили в ветеринарную клинику.