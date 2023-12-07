Челябинского следователя отправили в СИЗО по делу о превышении полномочий

Также Вадима Шпигуна обвиняют в фальсификации доказательств

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения старшему следователю отдела СК по Советскому району Вадиму Шпигуну, сообщили в пресс-службе суда.

«Обвиняемого заключили под стражу на срок два месяца, до 5 февраля», — рассказали в суде.

В отношении Шпигуна возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и фальсификации доказательств (статья 303 УК РФ). Суть обвинения на время следствия не разглашается.

Как ранее сообщал наш сайт, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения первому заместителю начальника управления службы судебных приставов Полине Захаровой.