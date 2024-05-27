Челябинского экс-следователя оставили под стражей по делу о превышении полномочий

Вадима Шпигуна также обвиняют в хищении оружия

Сегодня, 27 мая, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление Тракторозаводского райсуда о продлении срока в СИЗО старшему следователю отдела СК по Советскому району Вадиму Шпигуну, сообщили в пресс-службе суда.

«Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», — прокомментировали в пресс-службе.

Экс-следователя обвиняют в превышении полномочий и фальсификации документов (статьи 286 УК РФ, 303 УК РФ). По предварительным данным, дела связаны с помощью коммерсантам в уклонении от уплаты налогов. Также в обвинении появилась статья о хищении оружия (226 УК РФ).

Срок содержания Вадима Шпигуна под стражей продлен до 5 июля.