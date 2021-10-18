Челябинского экс-чиновника Олега Извекова выпустили из СИЗО по делу о взятке

Бывшему вице-мэру избрали другую меру пресечения

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения бывшему челябинскому чиновнику Олегу Извекову, обвиняемому в получении взятки. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 18 октября, сообщил адвокат обвиняемого Сергей Сазанаков.

«Екатеринбургский суд отпустил моего подзащитного из СИЗО. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — рассказал адвокат.

О том, что Олега Извекова отпустили из-под стражи, написала и его супруга Ольга. Она сообщила, что муж уже провел время с семьей.

Напомним, Олег Извеков был задержан 18 февраля сотрудниками УФСБ региона. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в 450 тысяч рублей. По версии следствия, с 1 апреля по 1 июля 2020 года Извекову передал деньги директор ООО «Суворов-IT» Вячеслав Бежин за помощь в заключении муниципального контракта на поставки тепловизоров.

В отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

19 февраля по ходатайству следствия Олег Извеков был заключен под стражу на два месяца — до 17 апреля 2021 года. В марте Областной суд оставил решение Центрального районного без изменений.

В апреле дело Извекова забрали из челябинского следственного управления в четвертое следственное управление ГСУ СК РФ в Екатеринбурге.