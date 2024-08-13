Челябинского экс-чиновника будут судить за злоупотребление полномочиями на 6 млн

На его совести 22 контракта на благоустройство по заведомо завышенной стоимости

В Челябинске предстанет перед судом экс-директор МБУ «Геоцентр» за злоупотребление должностными полномочиями почти на 6 миллионов рублей.

По данным следствия, Александр Степанов в 2022 году заключил 22 контракта по благоустройству города на общую сумму 11,3 миллиона рублей по заведомо завышенной стоимости с аффилированными для него организациями. Своими действиями обвиняемый причинил материальный ущерб администрации Челябинска на общую сумму 5,7 миллиона рублей.

В отношении Степанова было возбуждено дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 8,2 миллиона рублей.

Также решением Арбитражного суда области контракты между МБУ «Геоцентр» и ООО «Стройторг» признаны недействительными, с ООО «Стройторг» в пользу МБУ «Геоцентр» взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 8,1 миллиона.