Челябинского депутата Виталия Паутова отправили в СИЗО по делу о взятке

Также под стражу заключен его предполагаемый сообщник

Сегодня, 18 октября, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения депутату гордумы Виталию Паутову и гендиректору ООО «Челябинскавтотранс» Алексею Алексеенко, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

Напомним, депутату и бизнесмену предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). По версии следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020 года Паутов передал два миллиона рублей от Алексеенко сотрудникам администрации Челябинска. Деньги предприниматель передал за оказание компании содействия в выдаче разрешения на строительство жилого дома.

«Обвиняемые заключены под стражу сроком на два месяца, до 16 декабря», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в суде также рассматривают дело директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш. По версии следствия, обвиняемая в период с 2016 по 2020 год заключила более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком на улице Сулимова в Челябинске под строительство жилого дома. Однако позже выяснилось, что предоставлять дольщикам жилье она и не собиралась.