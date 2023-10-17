Челябинского депутата гордумы задержали по делу о взятке на 2 млн рублей

Речь идет о разрешении на строительство многоэтажного дома

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении депутата Челябинской городской думы Виталия Паутова. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Об этом сегодня, 17 октября, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020 года обвиняемый передал два миллиона рублей от директора стройфирмы сотрудникам администрации Челябинска. Деньги предприниматель передал за оказание фирме содействия в выдаче разрешения на строительство жилого дома.

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу», — сообщили в региональном СУ СКР.

Также обвинение предъявлено директору строительной фирмы. В домах обвиняемых прошли обыски.