Челябинского депутата Армана Аракеляна оставили под домашним арестом по делу о даче взятки

Мера продлена до 17 ноября

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке досудебный материал в отношении депутата ЗСО Армана Аракеляна и оставил без изменения постановление Центрального райсуда о продлении обвиняемому домашнего ареста. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в пресс-службе облсуда.

«Постановление обжаловала сторона защиты, просила изменить действующую меру пресечения на залог в размере 5 миллионов рублей», — рассказала консультант суда Наталья Прохорова.

Напомним, 4 марта в Челябинске сотрудники ФСБ задержали депутата Заксобрания бизнесмена Армана Аракеляна.

В Законодательном собрании Челябинской области уточнили, что депутат состоит во фракции КПРФ, не обладает статусом неприкосновенности и, вероятно, у правоохранителей есть вопросы к его коммерческой деятельности.

В отношении Аракеляна было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

По этому делу проходят еще четверо участников, идет расследование по факту получения взяток (статья 290 УК РФ).

Арман Аракелян является директором одного из крупнейших дорожных подрядчиков Челябинской области — ООО «Дорстройгрупп». Основным владельцем (70% доли в уставном капитале) является его отец Эдик Аракелян, 30% компании принадлежит Павлу Воронову. В общей сложности с 2013 года организация получила 40 контрактов на 5 млрд рублей.

Наибольшую долю дорожного рынка «Дорстройгрупп» занимала в 2019 году. Тогда компания выиграла 11 контрактов на общую сумму 2,7 млрд рублей. В 2020 году организация заключила договоры на ремонт улицы Молодогвардейцев (37,6 млн рублей) и улицы Татищева (189,6 млн рублей). Также подрядчик ремонтировал дороги в Курганской области (35.2 млн рублей) и строил дорогу в Шаголе (622,7 млн рублей). В 2019 году выручка «Дорстройгрупп» составила 1,3 млрд рублей.

В феврале 2021 года «Дорстройгрупп» заключила с комитетом дорожного хозяйства Челябинска три контракта на выполнение работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на общую сумму более 350 млн рублей.

Принадлежащая семье Аракеляна компания «Дорстройтех-лизинг» осенью прошлого года оказалась в центре скандала из-за некачественно уложенной тактильной плитки на северо-западе Челябинска. Прокуратура после проверки внесла представление мэру Наталье Котовой из-за некачественной работы подрядчика.

По данным Rusprofile, «Дорстройгрупп» в общей сложности заключила 40 госконтрактов на сумму более 5 миллиардов рублей. Основными заказчиками выступали управление дорог «Южный Урал», Миндортранс Челябинской области и комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.