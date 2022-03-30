Суд отправил под домашний арест руководителя контрактной службы бюджетного учреждения, подозреваемой в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Член руководства ГБОУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» получил взятку от предпринимателей на сумму не менее 350 тысяч рублей. Взамен требовалось покровительство и беспрепятственное заключение контрактов на поставку оргтехники, закупаемой в рамках реализации национального проекта «Образование».
Суд оставил подозреваемую под домашним арестом на 2 месяца.