Челябинского чиновника за крупную взятку оставили под домашним арестом на 2 месяца

350 тысяч рублей за заключение нужных контрактов получил руководитель службы закупок

Суд отправил под домашний арест руководителя контрактной службы бюджетного учреждения, подозреваемой в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Член руководства ГБОУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» получил взятку от предпринимателей на сумму не менее 350 тысяч рублей. Взамен требовалось покровительство и беспрепятственное заключение контрактов на поставку оргтехники, закупаемой в рамках реализации национального проекта «Образование».



Суд оставил подозреваемую под домашним арестом на 2 месяца.

