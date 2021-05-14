Челябинского «бога», пугавшего соседей, отправили в больницу

Накануне он был задержан для выяснения обстоятельств

Полиция Челябинска сообщила, что после задержания мужчину, который перепугал соседей в доме 186а по проспекту Победы, отправили в медицинское учреждение. В правоохранительные органы обратились жильцы. Они рассказали, что мужчина ведет себя неадекватно, ночами бегает по подъезду, громко кричит и провозглашает себя богом. Ролик с его бессвязными размышлениями о религии просочился в социальные сети, что и стало причиной проверки правоохранительных органов.

«В это же время в дежурную часть отдела полиции „Курчатовский“ от местной жительницы поступило сообщение о том, что жилец соседней квартиры стучит по стенам и ведет себя неадекватно», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержали мужчину в тот же день. Он был доставлен в отдел полиции до выяснения обстоятельств.

«В дальнейшем, в целях установления состояния гражданина и при необходимости оказания соответствующей квалифицированной помощи, он был помещен в специализированное медицинское учреждение», — добавили в полиции.

О неадекватном поведении мужчины медиков предупредили.